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Аэропорт в Томске побил рекорд пассажиропотока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Аэропорт в Томске за месяц обслужил порядка 80,9 тыс. пассажиров. Рекорд пассажиропотока побит впервые после 1990-х годов.

По данным аэропорта, за первое полугодие услугами воздушной гавани воспользовались 346 тыс. человек. Это на 29,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Рост пассажиропотока объясняется увеличением числа региональных направлений. В частности, расписание пополнилось рейсами в Нижневартовск, Иркутск и Екатеринбург.

В июле аэропортом воспользовались 80,9 тыс. человек, сообщает РИА «Томск». Рекордный показатель впервые достигнут с начала 1990-х годов. Около 75,5 тыс. человек перевезли внутренними авиалиниями. На международных направлениях перевезено 5,3 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток увеличился в аэропорту Омска.

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