Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе М-9 «Балтия»

В отношении виновника ДТП, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом 12 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте ведомства.

«Следственным отделом ОМВД России по г.о. Шаховская Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ», — говорится в сообщении. Волк также добавила, что водителя фуры задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Инцидент произошел 11 августа на 158-м км автодороги М-9 «Балтия». Водитель грузовой машины столкнулся с двумя автомобилями, в результате чего один из них выехал на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом и вылетел в кювет. Погибли пять человек, еще восемь пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее в этот же день сообщалось, что два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Рязанской области.