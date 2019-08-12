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Якутские фанаты «Игры престолов» передали Джорджу Мартину подарок

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Якутские поклонники сериала «Игра престолов», снятого по роману писателя Джорджа Мартина, передали в Санта-Фе серебряную статуэтку персонажа шоу Джона Сноу. Об этом в своем Instagram рассказала одна из участниц акции Жанна Ушканова.

При выборе персонажа для статуэтки, получившей название «Эллей», фанаты остановились на образе стража Стены, поскольку она имеет реальное воплощение в Якутии — это Ленские столбы, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Большая часть статуэтки выполнена из серебра 925-й пробы. Фигурка накрыта черным стальным плащом и установлена на постаменте из бивня мамонта и латуни. В руках персонажа — меч, клинок которого создан из обсидиана, или драконьего стекла, как говорится в сериале. Также на подставке сделали гравировку — «Джорджу Мартину из Якутии с любовью».

По словам Ушкановой, народную премию доставляли писателю из Якутии в США по принципу теории шести рукопожатий. Так, в конце июля статуэтка попала в руки помощницы автора Джанет Северанс. Самого Мартина не было в городе, поэтому он не мог присутствовать на встрече, но передал всем участникам команды сувениры и пообещал записать благодарственное видео, как только получит «Эллея», пишет сайт kp.ru.

По словам организаторов акции, 30-сантиметровую статуэтку весом почти 3 кг перевозили в резной деревянной упаковке. Было много вопросов на таможенном контроле, но в итоге все завершилось хорошо.

Организаторы акции по вручению народного «Оскара» американскому актеру Леонардо Ди Каприо намерены сделать вручение статуэтки традицией и ежегодно награждать людей во всем мире, пишет сайт aif.ru.

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