Человек погиб в крупном пожаре в Волгограде

В Волгограде произошел крупный пожар в жилом секторе Советского района. Погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Как рассказали в пресс-службе ведомства ИА «НовостиВолгограда.ру», сообщение о возгорании поступило на пульт в воскресенье, 11 августа, в 18:05. В поселке Верхняя Ельшанка по всей площади горел дом размером 3х4 м и пристройка такого же размера.

Пожар ликвидировали в 18:28. Спасателям удалось не допустить распространение огня на другие дома.

Во время осмотра места происшествия было обнаружено тело 50-летнего хозяина дома. По факту его гибели следователи районного отдела СУ СКР организовали проверку.

Причиной возгорания называют неосторожность с огнем при курении. Обстоятельства и точные причины пожара устанавливаются.