Шестилетняя девочка выпала из окна в Псковской области

В Великих Луках проводится проверка по факту госпитализации шестилетнего ребенка. Девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку.

Инцидент произошел в переулке Некрасова. По данным следствия, девочка подошла к распахнутому окну, облокотилась на москитную сетку и упала с высоты пятого этажа. В тяжелом состоянии пострадавшая была госпитализирована, сообщает Псковское агентство информации.

В момент происшествия в квартире находилась мама, а также гости. Женщина сообщила, что ранее окна открывались только на микропроветривание. Перед инцидентом девочка осталась без присмотра взрослых на несколько минут.