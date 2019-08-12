Прямой эфир

Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две иномарки столкнулись лоб в лоб на Чуйском тракте в Новосибирской области. Два человека погибли, пятеро госпитализированы.

По данным ГИБДД, автомобиль Suzuki Grand Vitara, следовавший из Барнаула в сторону Новосибирска, совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с машиной Mazda MPV. В результате происшествия смертельные травмы получили два пассажира Suzuki. Оба водителя были доставлены в больницу. Также пострадали две пассажирки Mazda и одна пассажирка Suzuki, сообщает altapress.ru.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Саратовской области
Водитель погиб в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017