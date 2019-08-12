Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Две иномарки столкнулись лоб в лоб на Чуйском тракте в Новосибирской области. Два человека погибли, пятеро госпитализированы.

По данным ГИБДД, автомобиль Suzuki Grand Vitara, следовавший из Барнаула в сторону Новосибирска, совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с машиной Mazda MPV. В результате происшествия смертельные травмы получили два пассажира Suzuki. Оба водителя были доставлены в больницу. Также пострадали две пассажирки Mazda и одна пассажирка Suzuki, сообщает altapress.ru.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком.