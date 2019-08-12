Ученый рассказал подробности о сближении астероида с Землей

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибe рассказал об отсутствии опасности для Земли от приближения астероида диаметром 160 м.

«(Сближение астероида и Земли. — Ред) не может никак повлиять на Землю, потому что он пролетит в миллионе километров от Земли. Это колоссальное расстояние по земным меркам, и, разумеется, это слишком много, чтобы астероид оказал хоть какое-то влияние на жизнь Земли», — цитирует ученого RT.

Ранее 12 августа NАSА сообщило, что потенциально опасный астероид 2019 ОU1, размеры которого превышают габариты пирамиды Xeoпca, приближается к Земле. Максимальное сближение его с нашей планетой произойдет 28 августа. 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе, чем Венера.