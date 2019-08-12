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«Умные» остановки установят в Ижевске

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В Ижевске планируют установить семь новых «умных» остановок. Где именно они будут располагаться, глава города Олег Бекмемтьев рассказал на своей странице «ВКонтакте».

По паре комплексов установят на остановках «Улица Кирова», «Городская администрация» и «Центральная площадь». Еще одна появится у филармонии, пишет ИА «Сусанин».

«Умные» остановки будут оснащены камерами видеонаблюдения и бесплатными Wi-Fi. Две из них оборудуют мультимедийными табло с информацией.

Средняя стоимость одного остановочного павильона составляет 800 тыс. рублей. Установку планируют завершить через месяц. Старые павильоны будут установлены на других остановочных пунктах.

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