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Режим работы светофоров изменили еще на 34 переходах в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве за лето скорректировали временные интервалы светофоров еще на 34 пешеходных переходах столицы на нескольких оживленных улицах. Об этом 12 августа сообщается на сайте городской мэрии.

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В сообщении администрации города говорится, что по просьбе местных жителей на 17 переходах увеличилась продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, а на 17 — снизилось время ожидания зеленого света. В частности, светофоры перенастроили на Ленинском проспекте, Коровинском шоссе, Новорогожской и Новослободской улицах, пишет агентство городских новостей «Москва».

По словам заместителя руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрия Горшкова, в ходе обновления учитывали объем потока машин на каждом участке, поэтому изменения не повлияют на загруженность дорог. Он отметил, передвигаться по столице станет удобнее и пешеходам, и пассажирам городского транспорта, и автомобилистам, пишет «Москва 24».

Весной 2019 года временные интервалы светофоров были скорректированы на 34 пешеходных переходах в разных районах столицы. Всего с 2013 года режим работы светофоров был изменен более чем на тысяче пешеходных переходов.

10 июля сообщалось, что в России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки.

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