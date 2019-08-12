Режим работы светофоров изменили еще на 34 переходах в Москве

В Москве за лето скорректировали временные интервалы светофоров еще на 34 пешеходных переходах столицы на нескольких оживленных улицах. Об этом 12 августа сообщается на сайте городской мэрии.

В сообщении администрации города говорится, что по просьбе местных жителей на 17 переходах увеличилась продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, а на 17 — снизилось время ожидания зеленого света. В частности, светофоры перенастроили на Ленинском проспекте, Коровинском шоссе, Новорогожской и Новослободской улицах, пишет агентство городских новостей «Москва».

По словам заместителя руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрия Горшкова, в ходе обновления учитывали объем потока машин на каждом участке, поэтому изменения не повлияют на загруженность дорог. Он отметил, передвигаться по столице станет удобнее и пешеходам, и пассажирам городского транспорта, и автомобилистам, пишет «Москва 24».

Весной 2019 года временные интервалы светофоров были скорректированы на 34 пешеходных переходах в разных районах столицы. Всего с 2013 года режим работы светофоров был изменен более чем на тысяче пешеходных переходов.

10 июля сообщалось, что в России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки.