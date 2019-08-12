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Около 1,3 тыс. жителей Саратовской области заболели мышиной лихорадкой

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Порядка 250 человек находятся в больницах Саратовской области с подозрением на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Всего с начала мая диагноз подтвердился у 1,3 тыс. пациентов.

К высокоактивным очагам по мышиной лихорадке, по данным Роспотребнадзора, относятся Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Татищевский, Калининский, Аткарский районы и территория Кумысной поляны в Саратове. В больницах с подозрением на заболевание находятся 250 человек. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Врачи отмечают, что за последнюю неделю количество пациентов с лихорадкой неясной этиологии значительно сократилось по сравнению с маем.

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой распространения мышиной лихорадки Общественная палата региона предлагает запретить посещение Кумысной поляны.

Инфекцию переносят мышевидные грызуны. Человеку инфекция передается воздушно-пылевым и контактным путями.

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