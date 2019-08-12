Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов решил купить всю линейку автомобилей Aurus, которые продемонстрировал ему премьер-министр России Дмитрий Медведев перед началом первого Каспийского экономического форума.

Туркменский лидер встретил главу российского премьера, возглавляющего делегацию РФ на форуме. Политики осмотрели лимузин Aurus белого цвета, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Бердымухамедов заявил, что автомобиль ему понравился и он подаст заявку на приобретение всей линейки.

В ответ Медведев заявил, что российская сторона благодарна президенту Туркмении за высокую оценку российского автомобилестроения.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

2 августа сообщалось, что розничные цены на автомобили Aurus станут известны в конце лета 2019 года. Первый шоурум автомобилей Aurus откроется на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» в августе 2019 года.