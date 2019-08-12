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Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов решил купить всю линейку автомобилей Aurus, которые продемонстрировал ему премьер-министр России Дмитрий Медведев перед началом первого Каспийского экономического форума.

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Туркменский лидер встретил главу российского премьера, возглавляющего делегацию РФ на форуме. Политики осмотрели лимузин Aurus белого цвета, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Бердымухамедов заявил, что автомобиль ему понравился и он подаст заявку на приобретение всей линейки.

В ответ Медведев заявил, что российская сторона благодарна президенту Туркмении за высокую оценку российского автомобилестроения.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

2 августа сообщалось, что розничные цены на автомобили Aurus станут известны в конце лета 2019 года. Первый шоурум автомобилей Aurus откроется на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» в августе 2019 года.

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