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Работу бассейна в Тюмени приостановили из-за отравления посетителей

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В Тюмени пять человек госпитализированы с отравлением хлором. Деятельность бассейна, который посещали все пострадавшие, приостановлена.

Сообщение об отравлениях поступило из токсикологического отделения больницы. Врачи сообщили, что признаки отравления хлором выявлены у пяти человек. Все они посещали сауну и бассейн в культурно-развлекательном комплексе на улице Харьковской.

В бассейне осуществлялось обеззараживание воды методами, которые включают фильтрацию и ввод хлора. Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на «Вслух.ру». Эксперты выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, вода не соответствовала нормам по содержанию хлора.

Деятельность бассейна приостановлена на 30 суток.

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