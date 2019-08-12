Замглавы Хакасии подал в суд на СМИ за ложное сообщение о его конфликте с водителем

И.о. замгубернатора Хакасии Константин Хариcoв подал в суд на местное интернет-издание за фейковое сообщение о том, что водитель высадил его из автомобиля посреди степи. Об этом сообщили в понедельник, 12 августа, в пресс-службе правительства республики.

«Информация, распространенная в отдельных СМИ и сети Интернет, согласно которой у меня якобы был конфликт с водителем из-за хамского поведения, вследствие которого водитель выбросил меня из служебной машины, не соответствует действительности», — приводит пресс-служба слова Хариcoва.

Замглавы региона отметил, что это сообщение порочит его честь и достоинство, передает ТАСС.

Сообщение СМИ также опроверг и водитель Хариcoва Александр Симаков. «Всё это неправда, подстава чистой воды. Меня подставляют по этому поводу и Константина Нурфоязовича тоже», — процитировали в пресс-службе водителя.

Ранее хакасское «Агентство информационных сообщений» опубликовало материал о том, что между Харисовым и его водителем возник конфликт во время командировки. Чиновник якобы оскорбил шофера, после чего тот вытащил его из автомобиля и уехал, оставив на дороге в степи, примерно в 300 км от Абакана (областной центр. — Ред).