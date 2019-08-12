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Шведская редакция газеты Metro прекратит сотрудничество с журналистами

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Фото: Depositphotos
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Шведская редакция бесплатной газеты Metro, входящей в международный холдинг Metro International, прекратит работу с журналистами. Об этом сообщил главный редактор издания Томас Эрикссон.

В беседе с журналистом телеканала SVT Nyheter он подтвердил эту информацию, уточнив, что уходит из редакции. Эрикссон не стал говорить о дальнейшей судьбе издания и его новом формате.

Редакция приостановила работу в конце марта из-за финансовых проблем — долга налоговикам и главному дистрибьютору в размере около €2 млн. В апреле газета перестала выходить в виде бумажного ежедневника и стала издаваться раз в неделю.

По предварительной информации, Metro станет площадкой для дискуссий, публиковать на ней свои материалы смогут независимые авторы. Выпуск бумажной версии газета прекратит.

Metro International зарегистрирована в Люксембурге, холдинг получает выручку от размещения рекламных объявлений.

В 2017 году о планах продажи контрольного пакета акций американского журнала о музыке Rolling Stone заявил основатель издания Янн Веннер. Ранее компания Wenner Media уже продала 49% акций из-за финансовых трудностей.

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