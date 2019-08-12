Турист погиб при ударе веткой во время сплава в Коми

В Республике Коми 67-летний турист погиб во время сплава по реке Лемва. Мужчина не успел отреагировать на предупреждение о ветках и упал в воду.

Трагедия произошла в Интинском районе. Группа туристов на катамаранах сплавлялась по Лемве. На одном из участков к воде свисали ветки. Сидящие спереди туристы предупреждали тех, кто находился в хвосте катамарана, о необходимости наклонить голову. 67-летний мужчина не успел отреагировать, и его захлестнуло веткой. Турист упал в воду. Когда его выловили остальные участники сплава, мужчина был мертв, сообщает ИА «Комиинформ».

По данным спасателей, у погибшего был установлен стимулятор сердца, он мог дать сбой. Из-за того, что спасательная группа изначально получила неверные координаты, туристы ждали помощи около суток. Тело пенсионера транспортировали в Инту.