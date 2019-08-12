Москвичам пообещали возвращение лета в августе

Настоящее лето вернется в центральную Россию в августе. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Что касается погоды, по крайней мере, на ближайшие пять суток, то по температурному фону можно сказать, что к нам вернется настоящее августовское лето. Это умеренное комфортное тепло, чередование солнца и коротких дождей», — цитирует синоптика НСН.

Температура в Москве повысится до +21…+23 градусов, а по области до +19…+24. В последующие дни столбики термометров будут колебаться в пределах +18…+23 или +19…+24. Солнце будет чередоваться с кратковременными дождями. Ночные температуры также будут достаточно высокими для последнего летнего месяца — +10…+15.

Ранее в этот же день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящих выходных жителей столицы ожидают прохладная погода и дожди из-за циклона с юга, который принесет большое количество осадков и облачную погоду.