Интерпол отказал Украине в розыске бывшего депутата Верховной рады Виталия Калюжнoгo, чье имя фигурирует в деле о так называемой черной бухгалтерии Партии регионов. Об этом в понедельник, 12 августа, пишет «Cтрана.ua».

Осенью 2017 года Генпрокуратура Украины сообщила в Интерпол, что бывший парламентарий и его брат обвиняются в «предоставлении и получении неправомерной выгоды» в составе якобы преступной организации.

Интерпол счел, что это дело носит политический характер, и уведомил об отказе в розыске.

В мае 2016 года депутат рады Сергей Лeщeнкo обнародовал фотокопии документов о якобы тратах Партии регионов, впоследствии названные черной бухгалтерией или черной кассой партии.

В августе того же года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало копии документов, согласно которым бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Пoл Манафoрт мог получить $12,7 млрд из «черной кассы» Партии регионов. Последний в течение нескольких месяцев в 2016 году возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа.

В январе 2019 года украинский политик Виктор Медведчук заявил, что суд в Киеве признал противоправными действия Лeщeнкo и НАБУ, которые распространяли информацию о наличии Манафoрта в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов. Как отметил тогда Медведчук, некоторые украинские политики и должностные лица были заинтересованы в победе соперницы Трампа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года в США.