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Дожди и похолодание придут на юг Дальнего Востока из-за тайфуна

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В южных регионах Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются обильные осадки из-за вторжения экс-тайфуна «Кроса». К пятнице похолодает с +25 до +2 градусов.

Тайфуны «Лекима» и «Кроса» с понедельника, 12 августа, будут оказывать влияние на погоду в Приморском крае. «Кроса» придет на территорию Японии, однако это не помешает ему задеть Приморье. В случае попутного ветра 16–17 августа в российском регионе пройдут сильные дожди, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Ранее в Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. В городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян сильные дожди привели к горному обвалу, блокировавшему течение реки. Максимальные порывы ветра достигали 52 м/с.

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