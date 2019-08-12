В регионах России продолжается борьба с лесными пожарами

За сутки в России ликвидировали более 50 очагов возгораний. Есть опасность возникновения новых пожаров. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области и Красноярском крае. Сейчас огнем охвачено более 283 тыс. га леса. В четырех регионах сохраняется режим ЧС.