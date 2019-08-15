На Петербургском международном финансовом конгрессе регулятор предложил сообществу представить на обсуждение на банковском форуме в Сочи работающую модель СРО для кредитных организаций.

Последний опрос сообщества, проведенный Ассоциацией банков России, показал, что 50% кредитных организаций высказались за создание СРО в банковском секторе, 50% — против. Причем это разделение мнений бытует не первый год. Приведу основные позиции сторон.

Банки, которые выступают против СРО, исходят из того, что это будет дополнительный серьезно структурированный административный орган, работу которого им придется оплачивать. А такая организация как СРО предполагает жесткие условия членства и более строгую исполнительскую дисциплину, чем существующие ассоциации. Ведь принятые ею решения будут иметь юридическую силу.

Сегодня закон о СРО на финрынке оперирует формулой, которую условно можно назвать добровольно-обязательным членством. То есть создание саморегулируемой организации не обязательно, но если хоть одна появится, то автоматически вступить в нее придется всем агентам. Всего по закону о саморегулировании на финрынках в каждом виде деятельности может быть создано до трех СРО. В ходе дискуссий банки единодушно — и те, кто за СРО, и те, кто против, — в случае необходимости его введения считают, что должна быть одна СРО. Почему?

Дело в том, что банковское регулирование — наиболее продвинутое среди всех сфер регулирования. Оно очень сложно, очень детализировано, и содержать в системе мощности, которые создают параллельные стандарты, крайне сложно и затратно. Решение о создании одной СРО потребует изменения законодательства. Сегодня она может учреждаться, если объединяет не менее 26% участников рынка. Таким образом, получается, что может быть три организации одного вида.

При этом надо понимать, что закон позволяет саморегулируемым организациям осуществлять частичный надзор за своими участниками. А это затратное дело, так как методики сложные, специалисты штучные и выстроить всё с нуля — дело крайне дорогое. И в этом смысле банки, которые выражают скепсис по созданию СРО, приводят разумные, не придуманные аргументы о финансовой нагрузке.

Как сегодня построен закон о саморегулировании в части надзора? Он предполагает, что ЦБ по запросу СРО, которая хочет осуществлять надзор за своими стандартами, проверяет готовность этой организации к процессу: финансовую, материально-техническую, кадровую, методологическую. Если регулятор посчитает, что СРО достаточно зрелая, то он может делегировать ей в этой части свои надзорные полномочия.

Какие плюсы кредитные организации видят в саморегулировании? Главным они считают унификацию правил поведения на рынке. СРО позволяет во многих случаях предотвращать недобросовестную конкуренцию, поскольку если банки сами приняли стандарты и сами следят за их исполнением, то они не будут заинтересованы в том, чтобы нарушать их серьезным образом. Кроме того, как показывает опыт СРО на финрынках, саморегулируемая организация больше склонна в области и регулирования, и надзора к тому, чтобы стать доброй мамой для подопечных. Исходя из этого опыта, многие считают, что банковское сообщество скорее выиграет, чем проиграет от создания СРО.

Есть еще один аргумент, который и противники, и сторонники саморегулирования трактуют в свою пользу. Он связан с увеличивающейся регуляторной нагрузкой. С этим аргументом противников СРО можно было бы поспорить, потому что сами банки будут принимать акты в виде стандартов. Следовательно, свободы при определении правил поведения на рынке у кредитных организаций станет больше. Поэтому те, кто говорят, что это отрицательный признак саморегулирования, не должны забывать, что точно такое же количество мнений противостоит им.

Почему регулятор считает необходимым вновь начать диалог о саморегулировании в банковской сфере?

Сегодня речь идет о том, чтобы СРО прежде всего урегулировала вопросы с практикой недобросовестных продаж финансовых продуктов. Сейчас все саморегулируемые организации финансового рынка приняли стандарты о предотвращении таких практик. Эти документы посвящены повышению качества взаимодействия с клиентами.

Поскольку в банковской сфере не существует СРО, получается, что кредитные организации, будучи агентами продаж продуктов финорганизаций, не связаны едиными обязательствами по формам и способам взаимодействия с гражданами. Это, как говорит регулятор, влечет за собой увеличивающийся объем претензий со стороны потребителей.

Попытка Ассоциации банков России принять стандарт о противодействии мисселингу, необязательный для реализации в повседневной деятельности кредитных организаций, ситуацию не исправила. Именно поэтому ЦБ, озабоченный этой проблемой, вновь поставил перед банковской общественностью вопрос о саморегулировании.

Надо сказать, что опыт финансовых организаций в создании стандартов по защите прав и интересов физических и юридических лиц оказался удачным. Это признают и игроки рынка, и регулятор.

Между тем саморегулирование в банковской сфере на этом направлении не замыкается. В понятие базовых стандартов кроме защиты прав потребителей входят еще четыре направления деятельности СРО: управление рисками, корпоративное управление, внутренний контроль и операции кредитных организаций. Создание стандартов по этим направлениям и надзор за ними — это дело будущего.

Автор — вице-президент Ассоциации банков России

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