Доходность от инвестирования управляющей компанией (УК) ВЭБ.РФ средств пенсионных накоплений граждан по итогам II квартала 2019 года выросла до 8,42%, а по расширенному портфелю — до 12,64%, отчиталась госкорпорация. Это существенно больше, чем у негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Давайте разберемся, почему так происходит, и где же лучше всего копить на старость.

С 2014 года накопительная часть пенсии не пополняется из-за введенного на нее моратория. Но это не значит, что на этой части пенсии нужно ставить крест. У кого она была накоплена к 2014 году, тот может ею распоряжаться. Например, оставить ее в ВЭБ.РФ, или отдать под управление частной компании, или же перевести в негосударственный пенсионный фонд.

Как показал 2008 год, в периоды нестабильности самая консервативная стратегия показывает себя безусловным лидером на рынке. То же случилось и по итогам 2018-го, который был признан худшим годом для инвесторов за целый век, так как более 90% классов активов показали убыток. В результате в прошлом году лидером по доходности управления накопительной частью пенсии стал портфель госбумаг ВЭБ (почти 7% годовых, в то время как почти все частные УК и НПФ сделали менее 5,5-6% годовых). Расширенный портфель ВЭБ показал результаты на уровне УК и НПФ (чуть выше 4%).

Сейчас, в условиях, когда американская экономика замедляется и требует поддержки ФРС в виде снижения ставки, а также дополнительно давит фактор торговой войны между США и Китаем, сложно говорить о том, что грядущие годы на рынке станут явным расцветом. Наоборот, большинство ждет рецессию. Это означает, что фаворитом по итогам управления накопительной частью вновь может оказаться портфель госбумаг ВЭБ, который обойдет как НПФ, так и УК.

Возникает вопрос: а нужно ли пытаться перегнать ВЭБ? Лично мое мнение: в преддверии мировой рецессии, которую ждут в ближайшие один-два года, лучше предпочесть именно госкорпорацию. Для консерваторов есть портфель госбумаг, а для тех, кто хочет чуть агрессивнее, — расширенный портфель. Именно он, кстати, автоматически выбран у «молчунов», которые ничего со своей накопительной частью пенсии не сделали.

Можно, конечно, пытаться угадать, какая УК окажется эффективной в грядущем году и переводить накопления туда, а, если итоги окажутся не сильно радужными, — перевести все в ВЭБ, но вот с НПФ такая стратегия не сработает. С 2015 года необходимо находиться в нем пять лет, чтобы иметь возможность без потери уже сформированного инвестиционного дохода перевести накопительную часть в другой фонд, УК или ВЭБ. Ввиду ожидания рецессии, скорее всего, ВЭБ вновь окажется на коне, а делать ставку на то, что ближайшую пятилетку нас ждут годы роста, я бы не стала. Поэтому сейчас, если у вас накопительная часть не в НПФ, я бы перевела ее в портфель госбумаг ВЭБа (для консерваторов) или расширенный (для чуть меньших консерваторов) и находилась бы там ближайшие один-три года.

Если ваша накопительная часть под управлением частной УК, я бы тоже рекомендовала перейти в портфель госбумаг ВЭБа для подстраховки от спада. Если вы уже в НПФ, то тогда надо дождаться пятилетнего срока для перехода, чтобы не потерять инвестиционный доход.

Но даже если бы сейчас была ситуация как в середине нулевых и рынок рос сумасшедшими темпами, я бы не стала рекомендовать размещение в НПФ, а предпочла бы частные УК. Это нужно, чтобы сохранять маневренность управления накопительной частью и вовремя перейти в портфель госбумаг ВЭБа при приближении кризиса, даже несмотря на сравнительно небольшой размер накоплений.

Когда же НПФ обретут популярность? Видимо, только если реализуется концепция индивидуального пенсионного капитала, когда накопительную часть можно будет разместить только в НПФ без вариантов. Но ВЭБ тоже планируется при таком развитии превращать свою управляющую компанию в НПФ, поэтому и в этом случае я бы рекомендовала, скорее НПФ ВЭБ. А для более значительного приумножения пенсионных накоплений следует использовать более гибкие инструменты, в которые вы бы отчисляли свои личные средства (всё равно концепция ИПК предполагает пополнение его уже личными средствами, а не деньгами работодателя). И идеальным дополнением мне видится самостоятельно управляемый индивидуальный инвестиционный счет с выбранной под ваш риск-профиль стратегией.

Автор — инвестиционный консультант

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