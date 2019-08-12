Медведев рассказал о планах на российский Каспий и Волгу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о планах по развитию Волги и российского Каспия во время выступления на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане. Об этом 12 августа сообщает «РИА Новости».

«Волга и соответственно Каспий для нас важнейшие части важнейшей артерии жизни нашего большого государства, именно поэтому мы уделяем этому очень значительное внимание. <...> Такие программы, как оздоровление Волги, должны быть направлены на то, чтобы Волга сохраняла свое значение как место, где живут много наших людей», — сказал Медведев и добавил, что на соответствующие проекты выделят около 200 млрд рублей.

Он подчеркнул, что по всем крупным проектам на Каспийском море необходимо провести экологическую экспертизу с участием специалистов из всех прикаспийских стран, в числе которых Россия, Иран, Азербайджан, Туркмения и Казахстан.

Открытие первого Каспийского экономического форума состоялось 12 августа в курортной зоне «Аваза». В пленарном заседании приняли участие Медведев и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

После этого пройдут двусторонние встречи, а президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Медведев посетят Международную каспийскую выставку инновационных технологий в порту Туркменбаши.

В конце июля сообщалось, что в рамках национального проекта «Экология» в Тверской области осуществят региональную программу по оздоровлению реки Волги.