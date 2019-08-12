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В Петербурге почтят память погибших моряков «Курска»

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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В Санкт-Петербурге почтят память моряков подводной лодки «Курск» в 19-ю годовщину трагедии, пишет в понедельник, 12 августа, «Интерфакс».

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Так, в 12:00 мск в Николо-Богоявленском Морском соборе Санкт-Петербурга состоится панихида. Через два часа на мемориале подлодки на Серафимском кладбище начнется заупокойная лития, на могилы погибших возложат цветы, отдадут воинские почести.

Атомная подводка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. На борту находились 118 подводников — все погибли. Точная причина катастрофы до сих пор неизвестна.

По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке.

В марте 2018-го президент России Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова рассказал, что трагедия стала следствием того, что Вооруженные силы России в тот период находились в плачевном состоянии.

Он отметил, что трагедия «Курска» колоссальна, ее нельзя забыть.

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