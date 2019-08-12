В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу

Пятилетняя девочка госпитализирована в Новокузнецке с сильными ожогами. По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Кемеровской области.

Инцидент произошел 7 августа. По данным следствия, потерпевшая гуляла с соседскими детьми, которые баловались зажигалкой.

«Девятилетняя девочка баловалась зажигалкой. Внезапно платье на самой младшей из детей загорелось, подруги испугались и убежали домой», — цитирует сообщение следователе ТАСС.

Отмечается, что ребенок в горящей одежде дошел до калитки своего частного дома, где на помощь пришел отец. Мужчина вызвал «скорую». В настоящее время девочка госпитализирована и помещена в реанимацию. Ее состояние оценивается как тяжелое.

При этом портал «Сибдепо» со ссылкой на родственников пострадавшей пишет, что девочка является инвалидом, и она получила ожоги порядка 80% тела. Кроме того, поджог одежды якобы был намеренным. «Не случайно ее подожгли. Одна держала, другая поджигала», — приводится заявление родственницы.

Следственный комитет по факту произошедшего начал доследственную проверку.

В январе сообщалось, что в Москве арестовали подростка, подозреваемого в поджоге сверстника.