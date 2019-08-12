Синоптики предупредили о заморозках

На текущей неделе жителей Архангельской области и восточных районов Карелии ожидают заморозки. Об этом 12 августа сообщила «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

По ее словам, днем воздух в этих регионах прогреется до 15-17 градусов, однако ночью столбики термометров опустятся до -2.

Жителей столицы погода в этот раз порадует теплой погодой. В понедельник Москве будет 22 градуса, 13 августа — 23-25 градусов, 14 августа — до 26 градусов, 15 августа — 19-24 выше нуля. А начиная с пятницы и на выходные дневная температура продержится на уровне 23-25 градусов. Ночью всю неделю столбики термометров не опустятся ниже 15-17 градусов.

7 августа в Росгидромете назвали причины аномально холодного лета в России. По словам главного научного сотрудника Николая Сидоренкова, это связано с «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.