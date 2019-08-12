Жители кузбасского поселка возят покойников в морг на электричках

Жителям кузбасского поселка Сураново (Тайгинский район Кемеровской области) приходится доставлять умерших в морг на освидетельствование на электричках, пишет портал «Сибдепо».

Издание отмечает, что другого выхода у людей нет, так как единственную дорогу к городу Тайга то размывает дождями, то засыпает снегом. Жители отмечают, что из-за этого случаются перебои с подъездом скорой или пожарных.

«Если кто-то умирает, то тело нужно везти в морг в Анжеро-Судженск на освидетельствование. Некоторое время назад помогал участковый, он приезжал, забирал усопшего, сопровождал тело на электричке, а сейчас нам в РЖД запретили так возить покойников. Нам приходится заказывать мотрису (спецвагон) через администрацию», — рассказал один из жителей поселка Сураново.

По его словам, потом путь с умершим приходится повторять, чтобы похоронить его в родном селе.

Местные власти отдельную дорогу строить не видят смысла, так как вскоре в этом районе появится проезжая часть, соединяющая Тайгу и Томск. Эта трасса решит проблемы жителей села.

На сегодняшний день в Сураново проживает около 200 человек, большинство из которых пенсионеры.

В мае сообщалось, что умершего жителя Воронежской области доставили в морг областного центра на крыше «Волги».