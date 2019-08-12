Задолжавшая 2 млрд рублей дворник рассказала о своей ситуации

Жительница подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, которая оказалась должна 2 млрд рублей, рассказала, что из-за сложившейся ситуации она лишилась работы дворника.

Женщина отметила, что работодатель узнал о задолженности и уволил ее.

При этом Светлана одна растит маленького ребенка и из-за последних событий заработала нервный срыв.

«Пришло им письмо — они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребенком. Я ходила к адвокату, в суд подала. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв», — приводит ее слова «Москва 24».

11 августа стало известно, что работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей из-за действий мошенников.

По данным СМИ, три года назад Светлана пыталась устроиться курьером в одну из московских фирм, но вместо этого подписала документы, согласно которым стала директором компании. Фирма взяла кредит в $32 млн, а затем обанкротилась. Светлана в итоге осталась должником.

Теперь Агентство по страхованию вкладов пытается взыскать с нее 1,8 млрд рублей долга, а также исполнительный сбор в размере в 127,4 млн.

Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

По мнению юристов, женщина может освободиться от долга, но процесс будет сложный.

5 августа сообщалось, что женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.