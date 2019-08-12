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ЕС не планирует признавать российские паспорта у жителей Донбасса

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Брюссель крайне обеспокоен решением Москвы начать упрощенную выдачу российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей и готов принять меры — вплоть до непризнания соответствующих документов.

Подразделения Еврокомиссии (ЕК) совместно с Европейской службой внешних связей и при тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общими рекомендациями для стран-членов и их консульств по идентификации и возможному непризнанию этих паспортов.

Как заявили «Известиям» в пресс-службе ЕК, итоговое решение будет оставаться за странами –членами Евросоюза.

Однако Латвия и Литва уже заявили о своих радикальных намерениях в отношении этих документов. Министерства иностранных дел твердо намерены отказывать владельцам российских паспортов в шенгенских визах.

В свою очередь в Москве отреагировали на подобные действия и назвали такую позицию лицемерной. Российские представители обратили внимание на то, что подобные меры принимаются исключительно из геополитических интересов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Безвизовый режим: ЕС не признает паспорта РФ для Донбасса

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