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Восемь человек убиты при нападении на бильярдную в Мексике

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Фото: Depositphotos
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Жертвами нападения бандитов на бильярдную в Мексике стали восемь человек, еще трое получили ранения, сообщило агентство «РИА Новости» в понедельник, 12 августа.

Преступление было совершено в ночь на воскресенье.

За несколько часов до расстрела в городке Юририя штата Гуанахуато произошло столкновение преступной группы с бойцами Национальной гвардии Мексики. В итоге были застрелены пять преступников, погиб один гвардеец.

13 июня сообщалось, что с начала 2019 года в Мексике были убиты восемь журналистов, а в январе стало известно, что более 33,34 тыс. человек стали жертвами умышленных убийств в стране в 2018 году.

Чаще всего к гибели людей были причастны организованные преступные группировки и наркокартели.
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