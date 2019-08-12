Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.

Ранее в своей статье для издания National Interest Голдстайн написал о вполне реальной угрозе столкновения России и США в Черном море из-за подтопления корабля в случае подрыва на мине времен Второй мировой войны. Кроме того, он заявил, что Россия выйдет из этого боя победителем, поэтому сейчас НАТО не стоит злоупотреблять учениями у границ этой страны.

По его словам, единичный случай подрыва корабля не может считаться войной. Такую ситуацию можно легко исправить, заделав пробоину, тем более если речь идет о случайном подрыве.

Святашов также назвал американского эксперта «детским фантастом», а не военным, и попросил больше не мечтать на тему войны с Россией.

«Развязать войну — это у них руки чешутся. Они на своей территории ни одного вражеского снаряда не разминировали. А мы знаем, как пахнет порох, и слышали взрывы на своей земле и на море», — заявил он в интервью НСН.

6 августа стало известно содержание секретного справочника США по войне с Россией.