Более 50 человек погибли при сходе оползня в Мьянме, еще 80 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в своем Тwitter-аккаунте в воскресенье, 11 августа.

Природный катаклизм, который привел к разрушениям и жертвам, произошел 9 августа.

Отмечается, что оползень вызвали проливные дожди.

28 июля сообщалось, что как минимум 14 человек погибли в результате крупного оползня на месторождении нефрита в Мьянме.