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Более 50 человек погибли при сходе оползня в Мьянме

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Более 50 человек погибли при сходе оползня в Мьянме, еще 80 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в своем Тwitter-аккаунте в воскресенье, 11 августа.

Природный катаклизм, который привел к разрушениям и жертвам, произошел 9 августа.

Отмечается, что оползень вызвали проливные дожди.

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28 июля сообщалось, что как минимум 14 человек погибли в результате крупного оползня на месторождении нефрита в Мьянме.

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