В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку из-за трех рублей

В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она не доплатила три рубля за проезд. По факту драки МВД Ставрополя начало проверку, пишет РЕН ТВ.

Как пишет «Регион Online», женщина заплатила за проезд 23 рубля, не зная, что цена составляет 26, так как в маршрутке не было информации о повышении стоимости.

Согласно появившимся в Сети кадрам, водителя разозлила ситуация, и он догнал вышедшую из маршрутки женщину, после чего нанес ей удар в лицо. У пострадавшей остались синяки. Полиция по факту инцидента начала проверку, выясняются все обстоятельства инцидента.

В июне сообщалось, что пассажир такси в Подмосковье искусал водителя.