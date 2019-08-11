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Названы противопоказания для употребления арбузов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Богатый витаминами арбуз может быть опасен для здоровья. Специалисты рассказали, кому противопоказано употребление этой ягоды.

По словам диетолога Елены Соломатиной, арбуз богат калием, магнием и ликопином, которые способны предотвращать развитие рака. Кроме того, ягода содержит антиоксиданты и витамины, улучшающие репродуктивную функцию. Однако для употребления арбузов есть и противопоказания.

«Арбуз имеет достаточно высокий гликемический индекс и, вопреки популярному мнению, не подходит для диетического питания и разгрузочных дней. Порция этой ягоды провоцирует выброс инсулина, который трансформирует углеводы в жиры. Поэтому никакого эффекта похудения быть не может», — цитирует диетолога «Вечерняя Москва».

Врач подчеркнула, что имеющим склонность к диабету людям стоит ограничить употребление арбузов.

Помимо этого, эксперты не советуют есть арбузы тем, кто страдает от проблем с поджелудочной железой и сердечно-сосудистыми заболеваниями, при которых жидкость плохо выводится из организма, отмечает портал «Пишет Омск».

Отказываться от ягоды стоит при нарушениях оттока мочи и мочекаменной болезни.

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