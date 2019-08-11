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Более 350 пожаров потушили в Тульской области за июль

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По данным ГУ МЧС РФ по Тульской области, в июле пожарно-спасательные подразделения отреагировали на 1207 вызовов, ликвидировано 368 пожаров. Для проведения аварийно-спасательных работ, ликвидацию последствий ДТП, оказание помощи населению и организациям осуществлено 284 выезда.

Звенья газодымозащитной службы применялись 35 раз. Из задымленных помещений был спасен 1 человек, 13 человек эвакуировано передает ИА «Тульские известия». Проведено 17 пожарно-тактических учений.

Проведено 89 плановых и 135 внеплановых проверок, вручено 197 предписаний, выявлено 851 нарушение.

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