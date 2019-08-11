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Бывший министр обороны Украины занялся рекламой БДСМ-вечеринок

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Писатель Платон Беседин рассказал, как бывший министр обороны Украины Павел Лебедев рекламирует в Севастополе БДСМ-вечеринку. Об этом 11 августа сообщает портал «ПолитНавигатор».

По словам Беседина, по всему городу развешены плакаты, на которых красуется приглашение на тематическую пляжную вечеринку, а также размещено фото девушки в латексном костюме. Писателя возмутила подобная реклама, поскольку ее могут видеть дети.

«Движемся верным курсом — из города-героя в бордель?» — цитирует портал пост Беседина в Facebook.

Позже в комментарии к посту тележурналистка Елена Анисимова написала, что клуб, который распространяет эту рекламу, принадлежит экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву. Она предложила задать ему вопросы «по поводу извращений», а также отметила, что он всегда был в курсе того, что происходит в заведении.

5 августа сообщалось, что в Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за ЛГБТ-пропаганды.

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