Бывший министр обороны Украины занялся рекламой БДСМ-вечеринок

Писатель Платон Беседин рассказал, как бывший министр обороны Украины Павел Лебедев рекламирует в Севастополе БДСМ-вечеринку. Об этом 11 августа сообщает портал «ПолитНавигатор».

По словам Беседина, по всему городу развешены плакаты, на которых красуется приглашение на тематическую пляжную вечеринку, а также размещено фото девушки в латексном костюме. Писателя возмутила подобная реклама, поскольку ее могут видеть дети.

«Движемся верным курсом — из города-героя в бордель?» — цитирует портал пост Беседина в Facebook.

Позже в комментарии к посту тележурналистка Елена Анисимова написала, что клуб, который распространяет эту рекламу, принадлежит экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву. Она предложила задать ему вопросы «по поводу извращений», а также отметила, что он всегда был в курсе того, что происходит в заведении.

5 августа сообщалось, что в Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за ЛГБТ-пропаганды.