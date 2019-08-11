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Уровень пожароопасности вырастет в лесах Липецкой области

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С 12 августа резко возрастет вероятность возникновения пожаров в лесных массивах Липецкой области. Особенно это касается южных районов. Региональное ГУ МЧС призывает соблюдать меры предосторожности.

При небольшом пожаре нужно залить огонь водой или засыпать его землей, не давать огню перекинуться на деревья, отмечает Lipetskmedia. Также следует позвонить по телефону 112 или 101. Выходить из леса стоит только вдоль фронта огня, нельзя обгонять лесной пожар.

Ранее стало известно, что в Забайкальском национальном парке, Баргузинском и Джергинском заповедниках горят леса. В общей сложности огнем охвачено 789 га. Из космоса продолжают следить за еще 15 очагами возгораний на площади более 65 тыс. га.

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