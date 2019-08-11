Видео с оптической иллюзией озадачило пользователей Сети

Пользователи Сети сломали голову, рассматривая странное видео: машины сворачивают под мост и теряются из виду. На самом деле никаких дыр в пространстве

нет, и реки, кстати, тоже. Видео снимали с крыши, и то, что кажется рекой, на самом деле просто лужа и грязь.