Немецкий канатоходец установил мировой рекорд в Перми

Немецкий канатоходец Фридрих Кюне установил мировой рекорд в Перми. На высоте около 40 метров экстремал прошел по тросу почти километр 955 метров. Амуниция экстремала весила около 250 килограммов. Специально для спортсмена приглушили напор и ритм фонтанов. Время от времени экстремал выполнял разные трюки и танцевал. В благодарность за поддержку Фридрих рассыпал для зрителей конфетти.