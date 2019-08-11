МИД Турции отверг возможность США повлиять на операцию Анкары в САР

Турция не позволит Вашингтону остановить военную операцию Анкары на востоке Евфрата. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Турецкие военные любой ценой очистят от боевиков зону восточнее Евфрата. По словам высокопоставленного дипломата, Вашингтон не внес вклад в реализацию «дорожной карты», которая ранее была одобрена и Турцией, и США, передает 11 августа агентство Anadolu.

Анкара намерена провести контртеррористическую операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии после двух аналогичных успешных операций, проведенных с 2016 года.

Накануне президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу страны в августе на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.

4 августа он заявил, что Анкара начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

Турецкие вооруженные силы провели в сирийской провинции Алеппо военную операцию «Щит Евфрата», которая продолжалась с августа 2016 по конец марта 2017 года.

20 января 2018 года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов.