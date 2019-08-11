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МИД Турции отверг возможность США повлиять на операцию Анкары в САР

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Турция не позволит Вашингтону остановить военную операцию Анкары на востоке Евфрата. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

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Турецкие военные любой ценой очистят от боевиков зону восточнее Евфрата. По словам высокопоставленного дипломата, Вашингтон не внес вклад в реализацию «дорожной карты», которая ранее была одобрена и Турцией, и США, передает 11 августа агентство Anadolu.

Анкара намерена провести контртеррористическую операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии после двух аналогичных успешных операций, проведенных с 2016 года.

Накануне президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу страны в августе на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.

4 августа он заявил, что Анкара начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

Турецкие вооруженные силы провели в сирийской провинции Алеппо военную операцию «Щит Евфрата», которая продолжалась с августа 2016 по конец марта 2017 года.

20 января 2018 года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов.

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