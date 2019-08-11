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В ДНР предупредили о приближении ВСУ к Донецкой фильтровальной станции

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Фото: ТАСС/Zuma
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Украинские военные укрепляют позиции в 200 м от Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Армия Украины использует бессрочный режим прекращения огня для открытого оборудования своих позиций рядом с важнейшим инфраструктурным объектом, отметил представитель ДНР в воскресенье, 11 августа. Действия вооруженных сил Украины нарушают Минские соглашения и достигнутые соглашения в рамках обязательств по прекращению огня, подчеркнул он.

По данным «Газеты.ру», украинские военные устанавливают около объекта гражданской инфраструктуры дополнительные фортификационные сооружения.

Ранее в воскресенье военнослужащие народной милиции ДНР сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии c установленной на нем гранатой.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

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