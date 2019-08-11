Омбудсмен пообещала заняться делом дворника с долгом в 2 млрд рублей

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова взяла под личный контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая «задолжала» почти 2 млрд рублей. По словам омбудсмена, она постарается помочь обманутой женщине.

«Ситуация очень непростая, думаю, придется много сил потратить, чтобы восторжествовала справедливость», — сказала Семенова в интервью РБК в воскресенье, 11 августа.

Она отметила, что в ближайшее время с женщиной свяжутся и решат, что можно сделать.

По данным СМИ, три года назад дворник пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером. Однако вместо этого ее отвезли к нотариусу, где дали на подпись ряд документов. В итоге женщина стала директором фирмы и соучредителем одной из компаний, которая взяла в банке $32 млн. Поручителем при этом выступила новоиспеченная «директор». Вскоре банк разорился, а право взыскания долгов было передано другой компании.

Судебный процесс проходил без участия женщины и завершился не в ее пользу. Теперь приставы пытаются взыскать с нее порядка 1,8 млрд рублей долга, а также исполнительный сбор в размере 127,4 млн.

Зарплата дворника составляет 15 тыс. рублей. Как отмечает издание, женщине придется отдавать в счет долга 7,5 тыс. Таким образом погасить задолженность она сможет через 259,7 тыс. лет.