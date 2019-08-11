Сухостой загорелся на площади 10 га у телебашни в Алма-Ате

На горе Кок-Тюбе близ одноименной телебашни в Алма-Ате загорелся сухостой, площадь пожара составила 10 га. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил «РИА Новости» официальный представитель комитета МВД Казахстана по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Нурсултан Нурахметов.

Уточняется, что к тушению привлечена авиация, а также 27 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники департамента по ЧС города. Сообщение о пожаре поступило на пульт «101» в 14:28 по местному времени (11:28 мск).

«Приблизительно на расстоянии одного километра от телебашни Кок-Тюбе происходит горение сухостоя на склоне горы. Предварительная площадь возгорания составляет 10 га», — отметили в КЧС.

Для предотвращения возгорания по периметру пожара опахали землю.

Ранее 11 августа власти испанского острова Гран-Канария эвакуировали около тысячи человек из-за лесных пожаров. Пожар на одном из крупнейших островов Канарского архипелага начался 10 августа.

Эвакуация населения прошла в муниципалитетах Артенара, Техеда и Гальдар. Жители пока не могут вернуться в дома, так как риск возобновления пожара еще высок.