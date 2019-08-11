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Утечка опасного вещества произошла на трассе М-7 в Татарстане

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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На трассе М-7 «Волга» в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, инцидент случился около 11 утра рядом с деревней Званка Пестречинского района. На автоцистерне Volvo доставляли груз из Бельгии в город Стерлитамак. В ходе перевозки сломалась холодильная установка, в результате чего началась утечка тригонокса.

Уточняется, что пострадавших и погибших нет. Произошедшее не угрожает безопасности жителей близлежащих населенных пунктов. В настоящее время на месте аварии работают представители МЧС и ГИБДД, а также медики. По данным ТАСС, испарение опасного вещества из цистерны прекратилось, в связи с чем движение по трассе М7 было восстановлено.

29 июля в Котельниковском районе Волгоградской области в результате разгерметизации автоцистерны около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу.

Отмечается, что инцидент произошел в выходные на 177-м км автодороги Волгоград–Сальск. После ЧП сотрудники Госавтоинспекции обеспечили отвод транспорта с опасного участка дороги, а специалисты МЧС провели дезактивацию кислоты.

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