Секретарь совета безопасности Ингушетии написал заявление об отставке

Секретарь совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов написал заявление об отставке, пока документ не был подписан руководителем республики. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил журналистам источник в администрации главы региона.

«Дзейтов подал заявление об увольнении по собственному желанию», — сказал собеседник «РИА Новости».

Отмечается, что Дзейтов возглавляет совет безопасности Ингушетии с ноября 2015 года. Официального подтверждения информации о его отставке пока нет.

2 августа сообщалось, что постоянный представитель Ингушетии при президенте России, вице-премьер правительства республики Алихан Цечоев написал заявление об отставке.