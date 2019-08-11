Следователи сочли стрельбу в мечети в Осло попыткой теракта

Следствие рассматривает версию о попытке теракта в качестве основной в рамках расследования стрельбы, произошедшей в субботу, 10 августа, в Осло. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает «Интерфакс».

«Мы рассматриваем (произошедшее — ред.) как попытку совершения террористического акта», — отметил представитель полиции Руне Скьольд.

По его словам, злоумышленник, устроивший стрельбу, был настроен против иммигрантов. По данным правоохранителей, до инцидента за стрелком не числились какие-либо правонарушения. В настоящее время он задержан, в ходе допроса мужчина отказался отвечать на вопросы.

Инцидент произошел в субботу, 10 августа, накануне крупного исламского праздника Курбан-байрам. Одетый в униформу стрелок открыл огонь в мечети в Беруме, пригороде норвежской столицы. В результате стрельбы пострадал один человек. По словам правоохранителей, нападавший — молодой белый мужчина.