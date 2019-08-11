Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

МИД Украины выразил решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье, 11 августа, на сайте ведомства.

«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины», — говорится в заявлении.

Кроме того, в украинском МИДе назвали визит «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета», а также территориальной целостности Украины, пишет «Газета.ру».

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что ноты протеста Киева после поездок Путина в Крым — работа «на мусорную корзину». По его словам, Москва заявления подобного рода игнорирует.

10 августа в Севастополе состоялось открытие байк-шоу «Тень Вавилона». Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, который приехал за рулем мотоцикла «Урал». Вместе с ним в мотоциклетной коляске прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.