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Прямое движение поездов возобновлено под Ачинском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Под Ачинском возобновили прямое движение поездов по участку железной дороги Ачинск 2 – Назарово, которое было приостановлено из-за взрывов на военном складе. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказал ТАСС руководитель главного управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.

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«Всё восстановлено, ЛЭП, железная дорога. Поезда пустили напрямую», — отметил он.

Ранее 11 августа стало известно, что в результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе боеприпасов в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек.

В настоящее время госпитализированными остаются 10 человек. Еще 20 людям окажут амбулаторную помощь.

5 августа на cкладе боеприпасов под Ачинcком произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Спустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению. Глава Минобороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов, в течение двух недель.

Новые взрывы на полигоне прогремели в пятницу, 9 августа. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд.

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