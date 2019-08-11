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Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая

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Фото: vk.com/dm
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Запись появилась на странице главы правительства в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 11 августа.

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«Это Айк, ему четрые месяца, обживается в Горках», — написал Медведев под роликом.

Видео длится примерно полминуты. На кадрах видно, как щенок гуляет вместе с хозяином по дорожкам возле резиденции, неуверенно спускается с лестницы и ходит по одному из залов заседаний.

31 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Туркмению. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил главу российского правительства в Ашхабаде. Бердымухамедов преподнес Медведеву щенка пятнистого алабая, который вел себя очень добродушно и сразу же улегся в ногах у премьера.

В октябре 2017 года Бердымухамедов подарил щенка алабая президенту России Владимиру Путину. Псу дали кличку Верный.

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