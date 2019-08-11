Прямой эфир

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что на пути в европейское будущее для Украины зажгли красный свет на неопределенно долгое время. Так он прокомментировал слова немецкого политолога Александра Рара, который посчитал, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Пас расплаты: Киев задолжал СНГ свыше 300 млн рублей
Продолжение работы в Содружестве целиком зависит от политической воли новых украинских властей, заявили в МИД РФ

«Все прекрасно понимают, что приглашение Украины в НАТО Москва воспримет как угрозу национальной безопасности и без ответа подобные действия не оставит. Добавить к этому агрессивную суть украинской политики — и фундамент европейского спокойствия начнет трещать по швам, а европейцы уже отвыкли от конфликтов», — сказал Бальбек в беседе с RT.

По его словам, в случае интеграции Киева в евроатлантическое сообщество ЕС придется «кормить» Украину. Он подчеркнул, что это выльется в массовые протесты.

Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.

Эксперт также обратил внимание на то, что за 15 лет Киев мог провести определенные реформы, однако этого не произошло, и время можно считать упущенным.

В феврале на Украине вступил в силу закон об изменениях в конституции, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению европейского объединения Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.

В начале июля новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжить курс на приближение армии страны к стандартам НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
Зеленскому посоветовали держать нейтралитет между Россией и США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017