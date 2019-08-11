В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что на пути в европейское будущее для Украины зажгли красный свет на неопределенно долгое время. Так он прокомментировал слова немецкого политолога Александра Рара, который посчитал, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

«Все прекрасно понимают, что приглашение Украины в НАТО Москва воспримет как угрозу национальной безопасности и без ответа подобные действия не оставит. Добавить к этому агрессивную суть украинской политики — и фундамент европейского спокойствия начнет трещать по швам, а европейцы уже отвыкли от конфликтов», — сказал Бальбек в беседе с RT.

По его словам, в случае интеграции Киева в евроатлантическое сообщество ЕС придется «кормить» Украину. Он подчеркнул, что это выльется в массовые протесты.

Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.

Эксперт также обратил внимание на то, что за 15 лет Киев мог провести определенные реформы, однако этого не произошло, и время можно считать упущенным.

В феврале на Украине вступил в силу закон об изменениях в конституции, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению европейского объединения Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.

В начале июля новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжить курс на приближение армии страны к стандартам НАТО.