Зеленскому посоветовали держать нейтралитет между Россией и США

Фигурант «газового дела», депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов (от Партии регионов и фракции «Воля народа» соответственно) Александр Онищенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому для восстановления экономики страны следует придерживаться нейтралитета между Россией и США. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом. Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация в Украине только улучшалась. Поэтому ему не нужно ни с кем воевать», — подчеркнул Онищенко.

По его словам, украинском лидеру не стоит «держать политику России против Запада или Запада против России». Он посоветовал Зеленскому придерживаться позиции «за Украину» и делать всё для блага страны.

Ранее 11 августа Онищенко заявил, что готов вернуться в Киев и доказывать свою невиновность. Депутат также выразил уверенность, что дело против него сфабриковано.

По его словам, свидетелей обвинения по его делу запугивали для дачи показаний, и ему удастся это доказать, передает «РИА Новости».

В июне Онищенко заявлял, что подал официальные запросы в соответствующие органы для возвращения в страну. Тогда, по его словам, он находился в Испании. При этом депутат заявил, что украинская сторона затягивает его возвращение.

Онищенко является одним из главных фигурантов так называемого газового дела. По версии следствия, при его содействии с января 2013 по январь 2016 года представители ряда предприятий, в том числе «Укргаздобычи», получали госсредства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Ущерб по этому делу оценен в $120,5 млн.